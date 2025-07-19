ضبط طالب قاد سيارة عكس الاتجاه بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، في مشهد عرّض حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة المخالفات المرورية وردع السلوكيات التي تهدد السلامة العامة على الطرق.

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