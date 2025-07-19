السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط طالب قاد سيارة عكس الاتجاه بالإسكندرية

ضبط طالب قاد سيارة
ضبط طالب قاد سيارة عكس الاتجاه بالإسكندرية

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، في مشهد عرّض حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة المخالفات المرورية وردع السلوكيات التي تهدد السلامة العامة على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية المخالفات المرورية سير عكس الاتجاه محافظة الإسكندرية وزارة الداخلية محافظة البحيرة مخالفات المرور مركز شرطة أبو حمص

مواد متعلقة

القبض على طفل فيديو قيادة سيارة نقل بكفر الشيخ

الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء قائد سيارة على طفل يبيع "العسلية " بمحافظة الغربية

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 127 ألف مخالفة مرورية و302 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

حالة الطرق اليوم، خريطة الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة

مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بطريق سيوة مرسى مطروح

الأكثر قراءة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

موعد أولى جلسات استئناف نجل محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية

كواليس رحيل أمير توفيق عن الأهلي (خاص)

ساويرس يوجه رسالة في ذكرى وفاة عمر سليمان، وزوج ابنته يكشف آخر اتصال له

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حالات يجب فيها قطع الصلاة، تعرف عليها

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

"إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية