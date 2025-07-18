الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة عجوز دهسه قطار بالبدرشين

مصرع عجوز
مصرع عجوز

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عجوز دهسه قطار بالبدرشين أثناء استقاله حماره على مزلقان السكة الحديد بمدينة البدرشين، ما أسفر عن مصرع العجوز ونفوق الحمار.

مصرع عجوز وحماره تحت عجلات قطار البدرشين

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز مباحث البدرشين، بوقوع حادث على مزلقان السكة الحديد وسقوط ضحية. 

انتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين وجود جثة عجوز كان يعبر المزلقان من مكان غير مخصص لعبور المشاة ويعتلي دابة "حمار" لحظة قدوم قطار الصعيد فاصطدم بهم ولقي العجوز مصرعه في الحال كما نفق الحمار.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان العجوز إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة الجيزة البدرشين مديرية أمن الجيزة مركز مباحث البدرشين

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