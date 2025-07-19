حيثيات الحبس عامين لعاطل بتهمة ابتزاز طفلة بالبساتين

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بعد أن أرسل إليها رسائل تحوي صورا وعبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول على منفعة جنسية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة تتحصل فى أن المتهم وهو شاب في بداية العقد الثالث من عمره يقيم بمنطقة البساتين، سولت له نفسه أن يستغل المجني عليها وهي طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها بعد ان تعرف عليها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتجاذبا أطراف الحديث وسرعان ما تقاربا واستغل العالم الافتراضي ورغبة المجني عليها الطفلة وشغفها بتلك المواقع كأي فتاة في عمرها فتحايل عليها في أول الأمر وتواصل معها عبر أحد ألعاب الأونلاين بتطبيق فيسبوك.

وأضافت الحيثيات ان المتهم تزعم أنه فتاة وتقارب مع المجني عليها حتى تحصل منها على رقم هاتفها المحمول والمثبت عليه تطبيق الواتساب الخاص بها فأوهمها برغبته في الارتباط بها مستغلا غياب كامل لدور الأسرة ومتناسيا قيم مجتمع.



واشارت الحيثيات ان المتهم أثناء محادثته مع المجني عليها كان يرسل اليها مقاطع وصورا وتلميحات وعبارات جنسية بقصد حثها على التقاط صورا ومقاطع مشابهة وهي في أوضاع حميمية عارية وإرسالها إليه عبر تطبيق واتس اب على هاتفه وراودها عن نفسها متعديا على حرمة حياتها الخاصة فرضخت لطلباته.

ثم أبلغت المجني عليها والدتها التي توجهت للإدارة العامة لجرائم تكنولجيا المعلومات وابلغت بالواقعة.



وثبت من تقرير الفحص الفني لادارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات لهاتف المتهم وجود محادثة عبر تطبيق ماسنجر مع حساب الطفلة المجني عليها تتضمن عبارات استدراج لارسال صور وعبارات تحرش جنسي وبالدخول الى تطبيق الواتساب المثبت على الجهاز الخاص به وبفحص المراسلات مع حساب المجني عليها تبين محوها خشية افتضاح أمره وبفحص تطبيق الصور تبين وجود ملف مسمى خاص ومؤمن برقم سري تبين وجود صور عارية للمجني عليها وفتيات آخريات.

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