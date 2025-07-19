السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حيثيات الحبس عامين لعاطل بتهمة ابتزاز طفلة بالبساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بعد أن أرسل إليها رسائل تحوي صورا وعبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول على منفعة جنسية.  

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة تتحصل فى أن المتهم وهو شاب في بداية العقد الثالث من عمره يقيم بمنطقة البساتين، سولت له نفسه أن يستغل المجني عليها وهي طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها بعد ان تعرف عليها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتجاذبا أطراف الحديث وسرعان ما تقاربا واستغل العالم الافتراضي ورغبة المجني عليها الطفلة وشغفها بتلك المواقع كأي فتاة في عمرها فتحايل عليها في أول الأمر وتواصل معها عبر أحد ألعاب الأونلاين بتطبيق فيسبوك.

وأضافت الحيثيات ان المتهم تزعم أنه فتاة وتقارب مع المجني عليها حتى تحصل منها على رقم هاتفها المحمول والمثبت عليه تطبيق الواتساب الخاص بها فأوهمها برغبته في الارتباط بها مستغلا غياب كامل لدور الأسرة ومتناسيا قيم مجتمع.


واشارت الحيثيات ان المتهم أثناء  محادثته مع المجني عليها كان يرسل اليها مقاطع وصورا وتلميحات وعبارات جنسية بقصد حثها على التقاط صورا ومقاطع مشابهة وهي في أوضاع حميمية عارية وإرسالها إليه عبر تطبيق واتس اب على هاتفه وراودها عن نفسها متعديا على حرمة حياتها الخاصة فرضخت لطلباته.

ثم  أبلغت المجني عليها والدتها التي توجهت للإدارة العامة لجرائم تكنولجيا المعلومات وابلغت بالواقعة.


وثبت من تقرير الفحص الفني لادارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات لهاتف المتهم وجود محادثة عبر تطبيق ماسنجر مع حساب الطفلة المجني عليها تتضمن عبارات استدراج لارسال صور وعبارات تحرش جنسي وبالدخول الى تطبيق الواتساب المثبت على الجهاز الخاص به وبفحص المراسلات مع حساب المجني عليها تبين محوها خشية افتضاح أمره وبفحص تطبيق الصور تبين وجود ملف مسمى خاص ومؤمن برقم سري تبين وجود صور عارية للمجني عليها وفتيات آخريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة البساتين منطقة البساتين مديرية أمن القاهرة مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مواد متعلقة

تغريم عاطل 20 ألف جنيه بتهمة ابتزاز الإعلامية هبة الزياد

القبض على مدرب كرة طائرة بناد شهير ابتز فتاة بنشر صور فاضحة

الأكثر قراءة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

موعد أولى جلسات استئناف نجل محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية

كواليس رحيل أمير توفيق عن الأهلي (خاص)

ساويرس يوجه رسالة في ذكرى وفاة عمر سليمان، وزوج ابنته يكشف آخر اتصال له

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حالات يجب فيها قطع الصلاة، تعرف عليها

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

"إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية