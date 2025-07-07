أبرزهم محمد فراج، تعرف على أبطال مسلسل كتالوج

تستعد منصة نتفليكس لطرح مسلسل “كتالوج” في 17 يوليو الجاري، وهو عمل يجمع بين الدراما الإنسانية والكوميديا الخفيفة.

أبطال مسلسل كتالوج

ومع اقتراب موعد العرض، تتجه الأنظار إلى الأبطال المشاركين في العمل، حيث يجتمع عدد من أبرز نجوم الدراما في السنوات الأخيرة في هذا المسلسل المنتظر، منهم محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، وبيومي فؤاد، إلى جانب خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، والطفلة ريتال عبد العزيز، في تجربة تستعرض العلاقات الأسرية وتحديات الأبوة من زوايا غير مألوفة.

المسلسل مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول يوسف (محمد فراج)، وهو رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور) وتكشف الأحداث عما تحمله هذه المسؤولية من صعاب.

طرح برومو مسلسل كتالوج

وكانت منصة نتفليكس قد طرحت مؤخرا برومو مسلسل كتالوج، وكشف البرومو عن جرعة منتظرة من الدراما والكوميديا الخفيفة بتوقيع الفنان محمد فراج، ونخبة من النجوم في مقدمتهم ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور.

مسلسل منتهي الصلاحية

وشارك الفنان محمد فراج في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “منتهي الصلاحية” وكتب العمل السيناريست محمد هشام عبية، وأنتجه عبد الله أبو الفتوح، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط.

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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