لأول مرة، الخطيب يشارك في مسلسل تليفزيوني استجابة لطلب نبيل الحلفاوي

يظهر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في إحدى حلقات مسلسل كتالوج بطولة الفنان محمد فراج، والذى يعرض حاليًا على منصة Netflix العالمية.

جاء ظهور الخطيب في المسلسل تحقيقا لأمنية الفنان الراحل نبيل الحلفاوى التي تربطهما علاقة صداقة قوية منذ زمن بعيد، وقبل رحيل الحلفاوى كان نجله المخرج وليد الحلفاوى يعمل على مسلسل كتالوج، وبالفعل طلب نبيل الحلفاوى من الخطيب أن يساند نجله ويظهر معه في مشهد مؤثر يتحدث فيه عن دعم الأبناء وكيف يقوى الأب أواصر المحبة والدعم والمساندة لأولاده، وتشجيعا منه علي التربية الايجابية وزرع القيم للأجيال القادمة.

محمود الخطيب يظهر في كتالوج

وجمعت الصورة كلًا من، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والفنان محمد فراج والمنتج أحمد الجناينى، والمخرج وليد الحلفاوي والفنان خالد كمال.

مسلسل "كتالوج" دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

أبطال مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

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