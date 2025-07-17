بعد تحسن الطقس، إعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية والنهرية في أسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية بمطاري أسوان وأبو سمبل الدولي، وحركة الملاحة النهرية في مياه نهر النيل وبحيرة ناصر وانتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البري، وأيضًا طريق أسوان / القاهرة الزراعي حيث لم تشهد الإغلاق أو أي حوادث، ذلك عقب استقرار الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية.

الحركة السياحية

وأضاف أن الحركة السياحية لم تتأثر على الإطلاق حيث قام حوالى 2000 سائح بزيارة معبدي أبو سمبل، علاوة على زيارة الأفواج السياحية للمناطق والمعابد والمزارات الأثرية والسياحية الأخرى.

وكلف بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات للتعامل مع أي متغيرات فى الطقس أو أحداث طارئة نتيجة للمتغيرات المناخية وتقلبات الطقس خلال الفترة الحالية حيث أنه تم التنبيه على المسئولين بمختلف الجهات المختصة منذ يومين بتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الخاصة بحدوث تغير مفاجئ في الطقس لاتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

فيما أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان بأنه نظرًا لهدوء سرعة الرياح ونقاء الجو وزيادة مدى الرؤية الأفقية في حدود 9 كم فقد تم استعادة النشاط الملاحي في مسار أسوان / الأقصر، وبحيرة ناصر، مع التنبيه المشدد باتخاذ الحذر أثناء الإبحار وعدم التخطي بالمنحنيات ومنعطافات النهر الحادة، وعدم الرعونة واتباع كافة تعليمات الإبحار الآمن والمنضبط.

وأكد ضرورة عدم التخطي بالمواضع المذكورة وترك المسافات البينية الآمنة بما لا يقل عن 200 متر فى التتابع الطولي، مع ترك مسافة آمنة على الجانب بين المركب والأخر المار بجانبها بما لا يقل عن 40 متر، وهو الذى يتطلب معه الالتزام والحرص على سلامة الأرواح حيث أنه لا وجه للاستعجال حتى لا يحدث عشوائية في مغادرة المراسى للإبحار لتلافي أي تصادمات والحفاظ على السلامة العامة.

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