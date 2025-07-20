3 التزامات على الممول وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

في إطار جهود الدولة لإحكام المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين الممولين، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عددًا من الالتزامات التي يجب على الممولين الالتزام بها تجاه مصلحة الضرائب، وذلك لضمان الشفافية وسهولة الفحص وتحقيق الانضباط في التعاملات المالية.



وحسب المادة (32) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل ‏الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، ‏وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ‏بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، ويعتبر مسئولًا عما يقدمه مسئولية كاملة. ‏

وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق ‏من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه، بعد استنزال الضرائب المخصومة ‏أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد، وفى ‏حال زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم ‏استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإن لم ‏توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم ‏يطلب الممول كتابةً استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية ‏في المستقبل.‏

ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها ‏في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة. ‏

ووفق المادة (31) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) من ‏هذا القانون خلال المواعيد الآتية:‏

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

( أ ) إقرارات شهرية:‏ على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن ‏الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.‏ كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية. ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة ‏على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير ‏أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة ‏أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم ‏إقرار شهري.‏

(ب) إقرارات ربع سنوية:‏ يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة ‏على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات ‏المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي:‏

تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير ‏وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، ‏موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في ‏حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة ‏تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من ‏إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين ‏بالزيادة أو النقص.‏

إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ‏ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.‏

إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه ‏لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا ‏به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها ‏جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، إن وجدت، ‏دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.‏

إقرارات ضريبية سنوية

(ﺠ) إقرارات سنوية:‏ يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم ‏لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد ‏لهذا الغرض وملحقاته.‏ ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات ‏الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.‏

ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:‏

قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن ‏السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.‏

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ ‏انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.‏

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