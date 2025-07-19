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نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2025، فيتو
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نتيجة الثانوية العامة 2025، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات.

نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر موقع فيتو برقم الجلوس

 

وأوضح المصدر أن كنترولات الثانوية العامة تسابق الزمن للانتهاء سريعًا من تصحيح جميع مواد الثانوية العامة التي تتم بشكل إلكتروني للعام الرابع على التوالي، مؤكدًا أن الكنترولات تعمل بشكل منتظم في تصحيح كراسات الإجابة وفق ضوابط صارمة من الصعب حدوث أي أخطاء أو تبديل كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى مراجعة البيانات وتحديد أسماء أوائل الطلاب.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على قدم وساق داخل الكنترولات، حيث تتم مراجعة أوراق الإجابة بدقة تامة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة والعدالة فى التصحيح، مؤكدا انتهاء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع.

وأشار المصدر، إلى أن هناك متابعة دقيقة لكل خطوات وأعمال التصحيح داخل الكنترولات، لضمان تحقيق العدالة الكاملة فى تقدير درجات طلاب الثانوية العامة لكي يأخذ كل طالب حقه بما يضمن لهم التقييم الصحيح، موضحا أنه يتم مراجعة التصحيح الإلكتروني، عن طريق المصححين للتأكد من عدم وجود أي مشكلات في رصد درجات الطلاب، وتتم موافاة الوزارة بتقارير متابعة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، يمكن للطلاب الآن معرفة نتائجهم مباشرة فور إعلانها رسميا من خلال زيارة الرابط التالي: اضغط هنا  باستخدام رقم الجلوس فقط.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية:

 

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

 

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