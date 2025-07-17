نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس، آخر التفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2025 ، حالة من الترقب والانتظار يعيشها طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم؛ لمعرفة موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 من قبل وزارة التربية والتعليم.

وبدأ عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظات مصر، رسميًّا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعرفة أخر التفاصيل.

نتيجة الثانوية العامة 2025

ومن جانبه كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله بشأن انتهاء أعمال تصحيح المواد بنتيجة الثانوية العامة 2025.

وقال زلطة في منشور على فيس بوك: “قولا واحدا ومنعا لأي تأويل، لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد وإجراءات التصحيح لا تزال مستمرة”.

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خلال الأيام القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 الرسمي بمحافظة الجيزة وبجميع محافظات الجمهورية من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات، لكن من المتوقع أن تظهر النتيجة نهاية شهر يوليو الحالي.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

ومع ترقب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2025 بفارغ الصبر، للإعلان عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظات مصر، رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأ الكثير في البحث عن دعاء انتظار النتيجة.

دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة 2025

"اللهم بشرني بنتيجتي وانت خير المبشرين، يا خافي الألطاف نجني مما أخاف ولا تحملني ما لا طاقه لي باحتماله يالله،يارب اشهدك اني سعيت بقدر ما وفقت إليه وفعلت ما بإمكاني فعله وانتهى الامتحان وخرجت بعده مسلما الأمر إليك متوكلا عليك فأجبر خاطري واجعل نتيجتي افضل مما توقعت

اللهم اني أعوذ بك من نتيجة تحزني أو تقض مضجعي أو تفقدني حلمي، يارب لا تكلني إلا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك واعوذ بك من أن تسلط علي من الخلق من لا يخافك ولا يرحمني، اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء وطارق السوء وخبر السوء وأي نتيجة تحمل لي السوء يا كريم اللهم اكتب لي نجاحا باهرا وفرحا كبيرا ورضا يفرحني".

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