المشدد 7سنوات لعاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة الهيروين والحشيش المخدر وفرد خرطوش و2 طلقات لذات العيار ومقاومة السلطات أثناء ضبطهما بمنطقة المرج.

وكان قسم شرطة المرج تلقى معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما عثر بحيازتهما علي 12 تذكره هيروين، 200جم حشيش، 80 جراما من البودر، فرد خرطوش و2 طلقات لذات العيار وفارغ طلقه.



وكشفت التحريات أن القوة الأمنية توجهت عقب استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما، وأثناء تنفيذ قرار النيابة حاول المتهمين مقاومة السلطات واشتبكا مع القوة التي نجحت في السيطرة عليهما وضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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