السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة في أسوان

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها علي عملائهم في محافظة أسوان.

 

حملة أمنية على تجار المخدرات بأسوان

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، قد شن حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة، شملت أكثر من 6 كيلو حشيش وكمية من مخدر الهيروين وضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (بندقية آلية و2 بندقية خرطوش) بحوزة 3 متهمين (لهم معلومات جنائية) وتنفيذ 630 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

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