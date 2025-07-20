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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس اباهور السرياقوسى

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس اباهور السرياقوسى.

قصة استشهاد القديس اباهور السرياقوسى

استشهد القديس اباهور، الذي قد ولد بسرياقوس من أب كان يشتغل حدادا وقد فكر أن يصير شهيدا فمضي إلى الفرما.

واعترف القديس اباهور السرياقوسى أمام الوالي بالسيد المسيح فعذبه كثيرا ولكن الرب كان يعزيه ويشفيه من جراحاته حتى اندهش الوالي من ذلك فآمن هو وامرأته وبنوه بالسيد المسيح.

ولما عين والي آخر مكانه استشهدوا علي يديه. وهذا أخذ في تعذيب القديس أباهور. ولما تعب من ذلك أرسله إلى أنصنا حيث عذبوه هناك بالعصر بالمعصرة والصلب منكسا والحرق بالنار وغير ذلك وأخيرا قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة.

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