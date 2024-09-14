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ثقافة وفنون

في عيد ميلاده، كيف كانت بداية وائل كفوري مع عالم الغناء؟

وائل كفوري، فيتو
وائل كفوري، فيتو

يحتفل الفنان اللبناني وائل كفوري اليوم 14 سبتمبر بعيد ميلاده، وهو أحد أبرز نجوم الغناء والطرب بالعالم العربي حاليًا واسمًا لامعًا في سماء الفن.

بدايات وائل كفوري الفنية

والفنان “ميشيل اميل كفوري” الشهير وائل كفوري مولود بزحلة في لبنان، كان يعيش طفولته وبقلبه حب الغناء، حيث كان والده يعشق غناء المواويل ومنه تعلم وائل الصغير حبها، ولقد كان وائل محظوظًا حيث حظى بتشجيع ودعم من عائلته التي كانت مؤمنة بموهبته وتدعمه في خوض هذا المجال خاصة والدته.

وبالتالي حينما أنهى وائل مرحلة الثانوية كان على موعد مع أول خطوة له في مسيرته الفنية، حيث قرر خوض تجربة برنامج ستوديو الفن الذي كان من أشهر برامج المسابقات في لبنان وتخرج منه مجموعة لا حصر لها من النجوم.

وبالفعل تقدم وائل في البرنامج وكان يخوض منافسة شرسة مع عدد من المواهب الذين أصبحوا نجومًا الآن على رأسهم الفنانة ديانا حداد، إليسا، كاتيا حرب، جوانا ملاح، كاتيا فرح، معين شريف، كلودا الشمالي، ولقد نجح وائل في أن يجذب الأنظار إليه وإلى موهبته الكبيرة وقدراته في الغناء فانبهر به أعضاء لجنة التحكيم ونجح في أن يحصل على الميدالية الذهبية في البرنامج متفوقًا على كل هؤلاء النجوم.

ومع الوقت لمعت موهبة وائل وكان ظاهرة، حتى أنه حينما أصدر ألبومه الأول حقق نجاحًا مذهلًا وأصبحت أغنيته ما وعدتك بنجوم الليل التي أطلقها ضمن ألبوم شافوها وصار يقولوا “تريند” بمقاييس زمننا هذا، ولم يتقصر نجاح وائل عند هذه الأغنية فقط، ولكن نجحت كثير من أغنياته فيما بعد مثل أغنية رايح عالجيش التي وصل مدى نجاحها إلى العالم العربي أجمع.

ومع مرور الوقت نجح وائل في الحفاظ على مستوى نجاحه وقدم ألبومات عديدة وحققت كثير من الأغنيات نجاح كبير مثل حكاية عاشق وسألوني وبحبك أنا كتير وبيحن، ولا يزال حتى يومنا هذا من أهم نجوم الوطن العربي.

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