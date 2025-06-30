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أخبار مصر

القومية لضمان جودة التعليم تعتمد كلية النقل الدولي واللوجستيات

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

نجحت كلية النقل الدولي واللوجستيات بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في أبي قير مم تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة خمس سنوات قادمة حتى عام ٢٠٣٠.

اعتماد كلية النقل الدولي بالاكاد
اعتماد كلية النقل الدولي بالاكاد

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة حافلة من الجهود المؤسسية والأكاديمية التي تبذلها الكلية للارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز مكانتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في واحد من أكثر القطاعات الحيوية تأثيرًا في العالم المعاصر، وهو قطاع النقل واللوجستيات.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار  – رئيس الأكاديمية – عن فخره بهذا الإنجاز، قائلًا:"إن تجديد اعتماد الكلية يُعد تتويجًا لمسيرتنا في التميّز الأكاديمي، ويؤكد التزام الأكاديمية بتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة، تواكب المعايير المحلية والعالمية."

وأضاف: "هذا الاعتماد هو شهادة ثقة في أدائنا المؤسسي، ودليل على أننا نسير بخطى ثابتة نحو التميّز المستدام. نحن ملتزمون بتقديم تعليم نوعي يُمكّن خريجينا من التفوق في سوق العمل والمساهمة في تنمية وازدهار مجتمعاتنا."

ومن جانبها، عبّرت الدكتورة سارة الجزار – عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بأبي قير – عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة:
"إن تجديد الاعتماد يعكس التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية متكاملة، تمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتؤهل خريجينا بكفاءة عالية لتلبية متطلبات سوق العمل."

تعزيز الشراكات الدولية للأكاديمية العربية

ويفتح هذا الاعتماد آفاقًا جديدة نحو التميّز الأكاديمي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتخريج كوادر متخصصة قادرة على قيادة مستقبل قطاع النقل واللوجستيات. كما يُكرّس مفهوم الجودة كمحور أساسي في رؤية الأكاديمية نحو الريادة المؤسسية.

وجدير بالذكر أن  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) هي الجهة الرسمية المعنية بتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم في مصر، وتعمل وفق معايير دولية تضمن الجودة والاستدامة والشفافية في التعليم العالي.

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