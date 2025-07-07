الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل وإصابة 13 شخصا في حادث إطلاق نار جنوب فيلادلفيا

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين في إطلاق للنار وقع فجر اليوم الإثنين في أحد الأحياء جنوب فيلادلفيا.

              

مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بإطلاق نار في فيلادلفيا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال مفوض الشرطة كيفن بيثيل، للصحفيين إن القتلى الثلاثة بالغين، وأن اثنين من المصابين من القصّر، مشيرا إلى أن إطلاق النار وقع قبيل الساعة الواحدة صباحا بقليل بشارع سكني في منطقة جرايز فيري.

وأوضح بيثيل: "لدينا العديد من الأعيرة النارية التي تم إطلاقها على المربع السكني".

وأفادت الشرطة بأنه  تم احتجاز شخص يحمل سلاحا.

العنف المسلح مشكلة مستمرة ومتصاعدة في فيلادلفيا

ويعد العنف المسلح مشكلة مستمرة ومتصاعدة في فيلادلفيا، كما هو الحال في العديد من المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. ويضاف إطلاق النار الجماعي يوم الاثنين إلى قائمة متزايدة من الحوادث المميتة التي ابتليت بها المدينة على مدار العام.

ودعا المسؤولون على مستوى المدينة والولاية مرارا وتكرارا إلى تعزيز إجراءات ضبط الأسلحة وبرامج التدخل المجتمعي لمكافحة تزايد حوادث إطلاق النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيلادلفيا حوادث إطلاق النار العنف المسلح الحوادث المميتة

مواد متعلقة

إطلاق نار في مركز تجاري بولاية جورجيا الأمريكية ووقوع إصابات (فيديو)

ماكرون: ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران

الثاني خلال 24 ساعة، إطلاق نار داخل مركز تجاري بمدينة واتربري الأمريكية ووقوع إصابات (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق بسنترال رمسيس وتصاعد الأدخنة في سماء وسط القاهرة

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

معلومات عن الأنجولي شيكو بانزا مهاجم الزمالك المنتظر (فيديو)

انتحار وزير النقل الروسي داخل سيارته بعد ساعات من إقالته

مررت بأصعب الظروف، مها الصغير تكشف حقيقة سرقتها لوحة الفنانة الدنماركية

رغم اعتذارها عن سرقتها للوحة الفنانة الدنماركية، رسائل صادمة من المصريين لـ مها الصغير

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

فاركو يعلن رسميا رحيل ياسين مرعي تمهيدا لانتقاله إلي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عودة الـ8 سنوات.. أبرز تعديلات الحكومة على قانون الرياضة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته باتخاذ قرارات متهورة

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

المزيد
الجريدة الرسمية
ads