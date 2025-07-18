الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الموافقة على إعارة وسام أبو علي لـ نادي كولومبوس

وسام ابو علي
وسام ابو علي

كشف مصدر مسئول بإدارة الكرة بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن موافقة النادي على إعارة وسام ابو علي لنادي كولومبوس الأمريكي لمدة عام بنية البيع.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي ينتظر عرضا جديدا من مسئولي النادي الأمريكي يوم الأحد المقبل بعد رفض العرض المالي الذي قدمه آدم وطني المفوض من النادي الأمريكي بإنهاء صفقة وسام أبو علي نافيا إعارته للنادي الأمريكي.

وكان الأهلي قد استبعد وسام أبو علي من قائمة الفريق التي تتواجد بمعسكر الإعداد في تونس نظرًا لإصابة اللاعب وعدم إجرائه القياسات البدنية التي قام الجهاز الفني بطلبها من جميع اللاعبين 

 

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لتونس كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي التى تتواجد في تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث يستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري

 

 

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