الجمعة 06 ديسمبر 2024
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اقتصاد

اتحاد الصناعات: مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الليبية لزيادة حركة التبادل التجاري

المهندس علاء نصر
المهندس علاء نصر الدين

 أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عمق العلاقات المصرية الليبية في كافة المجالات، وبصفة خاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري، وهو ما انعكس على استحواذ مصر على حصة كبيرة من مشاريع إعادة الإعمار الضخمة التي تنفذها ليبيا.

 

مصر وليبيا تسعيان وبقوة لدخول العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية

 وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر وليبيا تسعيان وبقوة لدخول العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري، في ظل توجه الكثير من السلع الأجنبية من دول عديدة لاقتحام السوق الليبي بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بها، وأن تكون للمنتجات المصرية النصيب الأكبر في الواردات الليبية، خاصة وأن المواطن الليبي يرغب ويقبل على المنتجات المصرية ويثق بها بشكل كبير.

عضو لجنة التعاون العربي: منطقة لوجستية للمنتجات المصرية على الأراضي الليبية لدعم الصادرات

 ورحب عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزير التجارة والاستثمار الليبي محمد الحويج، بإقامة معرض للمنتجات المصرية وإقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية على الأراضي الليبية، كما تم الإعلان في وقت سابق عن تدشين منطقة حرة مشتركة بين مصر وليبيا في منطقة الجوف التي تقع جنوب شرق ليبيا، وهو ما يساهم في نفاذ المنتجات المصرية للسوق الليبية بشكل أكبر، ويحقق استفادة للشعبين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، ويحقق جزءًا من التكامل التجاري العربي.

 

نصر الدين: المنتجات المصرية تحظى بقبول كبير في السوق الليبية

 وشدد على أهمية ليبيا بالنسبة للمنتجات المصرية، والتي تعد دولة ممر للكثير من الأسواق الإفريقية للوصول بالمنتجات المصرية إلى دول إفريقية عديدة مثل (تشاد والنيجر) ومختلف دول الجوار.

 

الصادرات المصرية إلى ليبيا

 وقال المهندس علاء نصر الدين، إن الصادرات المصرية إلى ليبيا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 492 مليونًا و38 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعًا من 354 مليونًا و678 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق 2023، بزيادة بلغت نحو 137 مليونًا و360 ألف دولار.

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المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب غرفة صناعة الأخشاب الصادرات الصادرات المصرية إلى ليبيا

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