السبت 19 يوليو 2025
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أخبار مصر

تداول 10 آلاف طن و595 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (14) سفينة،  وتم تداول (10000) طن بضائع و(595) شاحنة و(413) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(337) شاحنة و(365) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (7000) طن بضائع و(258) شاحنة و(48) سيارة.


حيث تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين Belagos Express والحرية2، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتينALcudia Express  والحرية2، وشهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(261) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، ايلة، وآور.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2140 راكبا بموانيها. 
 

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