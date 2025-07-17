تشغيل خدمة عربات ثالثة مكيفة جديدة على خط القاهرة – مرسى مطروح

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل قطارات جديدة وذلك فى إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور الركاب ولزيادة الطلب على السفر لمدينة مرسى مطروح لقضاء إجازة المصيف وتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة بتشغيل خدمة جديدة إضافية بعربات ثالثة مكيفة لسد احتياجات الركاب للسفر بالقطارات كوسيلة نقل آمنة.



فقد تقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025 تشغيل قطار 939/ 940 القاهرة / مرسى مطروح بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 5,50 صباحًا ويصل مرسى مطروح الساعة 1,35 ظهرًا طبقًا للجدول المرفق وتشغيل قطار 943/ 942 مرسى مطروح / القاهرة بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 9,00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4,15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق وتؤكد الهيئة أنها لا تتوانى فى تلبية احتياجات جمهور الركاب طبقا للمتاح.

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