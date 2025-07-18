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أخبار مصر

النقل تنفي انهيار كوبري المشاة في طوخ

كوبري بنها
كوبري بنها
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 أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا صباح اليوم، يوضح حقيقة ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام من أنباء تفيد بانهيار كوبري مشاة في طوخ.


وأكدت الهيئة أن الكوبري لم يحدث له انهيار، وأن ماحدث يتمثل في اصطدام تريلا محملة ببلدوزر (بارتفاع أكبر من الارتفاع المقرر للعبور من الكوبري به للمرور من الكوبري والذي يبلغ 5.5 متر) بالمشاية المعدنية للكوبري، وذلك في الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة مما أدى إلى إزاحة المشاية المعدنية من على الأعمدة من الجهة اليمنى دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

 

 وعلى الفور كلف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري وقيادات الهيئة العامة للانتقال لموقع الكوبري، وتم إجراء تحويلات مرورية للاتجاهين القادم من وإلى القاهرة إلى داخل مدينة طوخ لتجاوز منطقة الكوبري، وتم الدفع بعدد 3 أوناش عملاقة لفك دعامة المشاية المعدنية العلوية للكوبري ورفعها على جانب الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مع سرعة إصلاح المشاية وإعادتها إلى مكانها بالكوبري.

 وقررت وزارة النقل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من نشر أخبار خاطئة عن انهيار كوبري مشاة بطريق بنها القاهرة الزراعي.

 

 ناشدت الوزارة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل.

 كما ناشدت الوزارة سائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالارتفاعات والحمولات المسموح بها حفاظا على المواطنين ولعدم تعطيل مسيرة الحركة المرورية، وحتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية.

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