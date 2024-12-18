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أخبار مصر

مصر تفتح أبواب الربط البري مع السعودية والسودان وليبيا

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

فتحت وزارة النقل آفاق التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية، لبحث خطط الربط العربى لتسيير خطوط لنقل البضائع والركاب بين مصر وكل من السعودية والسودان وليبيا. 

خطط الربط البرى 

 

وناقش الفريق كامل الوزير وزير النقل التعاون المشترك والربط بين مصر والمملكة العربية السعودية  لتيسير نقل البضائع فى إطار خطط دعم الاقتصاد القومى. 

وأضاف الفريق كامل الوزير أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما، خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما، مؤكدًا على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري،سككي، بري) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية. 

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