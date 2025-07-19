السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

تجديد حبس طرفي مشاجرة بسبب لهو الأطفال في المطرية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس طرفي مشاجرة بسبب خلافات حول لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخرين بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل ونجليه، بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء) وطرف ثان (نجل شقيق العامل، بحوزته قطعة سلاح أبيض)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك بسبب خلافات حول لهو الأطفال تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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