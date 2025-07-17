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حوادث

النيابة تأمر بحبس طرفي مشاجرة بسبب لهو الأطفال في المطرية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أمرت نيابة المطرية بحبس طرفي مشاجرة بسبب خلافات حول لهو الاطفال بدائرة قسم شرطة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية


وكانت قد رصدت  مديرية أمن القاهرة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخرين بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.


بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل ونجليه، بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء) وطرف ثان (نجل شقيق العامل، بحوزته قطعة سلاح أبيض)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك بسبب خلافات حول لهو الأطفال تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض.

وتمكن رجال المباحص من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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