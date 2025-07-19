رد صادم من مانشستر سيتي على عرض جالاتا سراي الهزيل لضم إيدرسون

قدم نادي جالاتا سراي التركي، عرضا رسميا بقيمة 3 ملايين إسترليني للتعاقد مع إيدرسون مورايس، حارس مانشستر سيتي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض مانشستر سيتي العرض حيث طلب 7 ملايين إسترليني للتخلي عن الحارس.

فيما أعاد الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس التأكيد على رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي، رغم العروض الأوروبية المتزايدة لضمه، وأبرزها من نابولي وجالاتا سراي.

ويحاول نابولي، بقيادة رئيسه أوريليو دي لورينتيس، تعزيز مركز حراسة المرمى، إذ أجرى محاولات فعلية خلال الأيام الماضية للتعاقد مع إيدرسون، وفقًا لما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

ويسعى النادي الإيطالي لتوفير دعم فني للحارس الأساسي أليكس ميريت، الذي جدّد عقده مؤخرًا، استعدادًا لموسم حافل بقيادة المدرب أنطونيو كونتي.

إيدرسون يرفض الرحيل

رغم ما تردد عن إمكانية رحيله، أكدت تقارير أن إيدرسون لا ينوي مغادرة مانشستر سيتي في الفترة الحالية، حيث يفضل الاستمرار في صفوف الفريق الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا، الذي يعتبره ركيزة لا غنى عنها في مشروعه الفني.

وفي تصريحات صحفية نقلتها منصة «ذا أتلتيك»، قال الحارس البرازيلي: «99% مما يُقال عني غير دقيق... تركيزي لا يزال مع مانشستر سيتي». ويبلغ إيدرسون من العمر 31 عامًا، ويملك سجلًا حافلًا مع السيتي في البطولات المحلية والقارية.

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