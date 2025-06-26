حقيقة رحيل حارس مانشستر سيتي عقب انتهاء كأس العالم للأندية

كشف البرازيلي إيدرسون دي مورايس، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقة رحيله عن النادي عقب مونديال كأس العالم للأندية.

وارتبط اسم الحارس البرازيلي صاحب الـ 31 عامًا بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي في الموسم الجديد وسط تكهنات بإمكانية انضمامه لأحد أندية الدوري السعودي.

حقيقة رحيل إيدرسون عن مانشستر سيتي

وقال إيدرسون في تصريحات لوسائل الإعلام، إن مستقبله مع مانشستر سيتي ولن يرحل عن صفوف الفريق.

وأوضح الحارس البرازيلي أن بعض الأصدقاء يرسلون له أخبارًا عديدة حول انتقاله لفرق أخرى، مؤكدًا أن 99% من هذه الأنباء كاذبة.

وأضاف: "أنا مستمر مع مانشستر سيتي، وسعيد هنا ومستقبلي مع الفريق ولا أفكر سوى في المنافسة على البطولات مع السيتي".

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