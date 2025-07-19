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إطلاق قافلة بيطرية بقرية مسهلة ضمن مبادرة حياة كريمة بالغربية (صور)

إطلاق قافلة بيطرية
إطلاق قافلة بيطرية مجانية بقرية مسهلة ضمن مبادرة حياة كريمة

شهدت قرية مسهلة التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية اليوم إطلاق أعمال القافلة البيطرية المجانية.

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وقالت الدكتور منى صالح رئيس مدينة السنطة إن القافلة تنظمها مديرية الطب البيطري بالغربية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة طنطا، وتهدف إلى تقديم خدمات بيطرية متكاملة بالمجان لصغار المربين والمزارعين، من بينها: الكشف والعلاج المجاني، التحصينات، وإرشادات العناية بالحيوانات، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى.

وخلال جولتها أشادت رئيسة مدينة السنطة بجهود الأطباء البيطريين المشاركين بالقافلة، وأكدت على أهمية هذه المبادرات في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن المبادرة تسهم في تحسين مستوى الخدمات البيطرية بالمناطق الريفية، وتقديم الدعم الفني اللازم للمربين.

من جانبهم، أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لجهود الدولة في رعاية الثروة الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية عالية الجودة دون مقابل، مؤكدين أن هذه القوافل تمثل خطوة مهمة على طريق التنمية المستدامة في الريف المصري.

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