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رياضة

تطورات جديدة في قضية وفاة مارادونا

مارادونا
مارادونا

تبدأ محاكمة جديدة في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، بعد إلغاء محاكمة أولى، وفقًا للمشاركين في جلسة استماع تمهيدية بين الادعاء والمحامين والقضاة المعينين أخيرًا.

آخر تطورات قضية وفاة مارادونا 

وأُعلن في نهاية مايو بطلان المحاكمة الأولى للفريق الطبي الذي كان يشرف على مارادونا بعد شهرين ونصف الشهر من جلسات الاستماع، وأكثر من 40 شاهدًا، عقب الفضيحة التي شهدت تنحي إحدى القاضيات الثلاث لمشاركتها في إعداد سلسلة وثائقية عن المحاكمة، حيث كان من المقرر أن تلعب فيها دور البطولة.

تنحت القاضية جولييتا ماكينتاش، وهي تواجه في الوقت ذاته إجراءات جنائية بسبب سلوكها.

اختارت المحكمة ثلاثة قضاة جدد عشوائيًا في نهاية يونيو، قبل أن ينسحب أحدهم، مشيرًا إلى مخاوف صحية، وتم تعيين بديل له خلال الأسبوع الجاري، ما أتاح بدء الاستعدادات للمحاكمة.

قال مارتن مونتالتو، محامي أحد المتهمين، بعد جلسة استماع قصيرة في سان إيسيدرو شمال العاصمة بوينوس أيرس لتحديد شروط المحاكمة المقبلة «نتفق جميعًا على استئناف المحاكمة في أقرب وقت ممكن، لكنني شخصيًا أرى صعوبة بالغة في بدء المحاكمة قبل العام المقبل».

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الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتيني أرماندو مارادونا دييجو ارماندو مارادونا

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