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خارج الحدود

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام.

نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

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