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حوادث

تجديد حبس عصابة التنقيب عن الآثار بأوسيم

حبس المتهمين
حبس المتهمين

 جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عصابة التنقيب عن الآثار بمنطقة أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

وأفاد المتهمون في التحقيقات، أنهم سعوا لارتكاب الجريمة سعيا وراء الربح السريع، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

القبض على عصابة التنقيب عن الآثار 

 البداية كانت بتلقب مباحث الجيزة إخطارا من مباحث أوسيم يفيد فيه القبض على سائق، 55 سنة، صاحب عقار، ونجله 20 سنة، ومبيض محارة، 22 سنة، صديق الثاني، ينقبون عن الآثار في منزل الأول وقاموا بحفر حفرة بداخل المنزل بعمق 3 أمتار.

 

أُلقي القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم أدوات الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

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