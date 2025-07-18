الاستماع لأقوال شهود العيان في إطلاق مزارع النيران على عامل بالجيزة

تستمع النيابة العامة بشمال الجيزة، لأقوال شهود العيان في حادث إصابة عامل بطلق ناري على يد مزارع بسبب إبعاد الاخير له عن أرضه بمنطقة كرداسة.

واستمتعت النيابة لأقوال المصاب الذي أكد أنه فوجئ هو وزملاؤه بقيام الفلاح بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما اصيب بطلقة في كتفه، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات والتحفظ على سلاح الجريمة المستخدم "طبنجة".

كشفت التحقيقات أن المزارع المتهم كان يقوم باطلاق طلقات تحذيرية، لابعاد بعض الشباب من الجلوس داخل ارضه، فاخترقت احدي هذه الطلقات كتف المجني عليه مسببة اصابته في حين فر باقي زملائه.

إطلاق النيران علي شاب بالجيزة

البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ويرحج اصابة احدهم بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، إصابه عامل يبلغ من العمر 20 سنة بطلق ناري بالكتف على يد مزارع يبلغ من العمر 60 سنة بسلاح ناري “طبنجة”.

ونجحت قوات الأمن في ألقى القبض على المتهم والسلاح الناري المستخدم، وبمواجهته أعترف بأرتكابه الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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