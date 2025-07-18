الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في إطلاق مزارع النيران على عامل بالجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تستمع النيابة العامة بشمال الجيزة، لأقوال شهود العيان في حادث إصابة عامل بطلق ناري على يد مزارع بسبب إبعاد الاخير له عن أرضه بمنطقة كرداسة.

 

واستمتعت النيابة لأقوال المصاب الذي أكد أنه فوجئ هو وزملاؤه بقيام الفلاح بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما اصيب بطلقة في كتفه، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

 

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات والتحفظ على سلاح الجريمة المستخدم "طبنجة". 

 

كشفت التحقيقات أن المزارع المتهم كان يقوم باطلاق طلقات تحذيرية، لابعاد بعض الشباب من الجلوس داخل ارضه، فاخترقت احدي هذه الطلقات كتف المجني عليه مسببة اصابته في حين فر باقي زملائه.

 

إطلاق النيران علي شاب بالجيزة 

 

البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ويرحج اصابة احدهم بدائرة المركز.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، إصابه عامل يبلغ من العمر 20 سنة بطلق ناري بالكتف على يد مزارع يبلغ من العمر 60 سنة بسلاح ناري “طبنجة”.

 

ونجحت قوات الأمن في ألقى القبض على المتهم والسلاح الناري المستخدم، وبمواجهته أعترف بأرتكابه الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بشمال الجيزة الجيزة مركز شرطة كرداسة

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة الاتجار في الإستروكس بالجيزة

السيطرة على حريق شب بمحل كشري في كرداسة

الأكثر قراءة

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن عقار شبرا المنهار

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

أسماء المرشحين بانتخابات الشيوخ في المنوفية والغربية وكفر الشيخ

سر استبعاد ثلاثي الأهلي من معسكر تونس

أزمة وسام أبو علي تؤجل قرار رحيل مهاجم الأهلي إلى بايرن ميونيخ

الصور الأولى لانهيار عقار شبرا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المادية والصحية

تفسير رؤية الشيطان في المنام وعلاقتها بمواجهة الشر والابتعاد عن المعاصي

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

المزيد
الجريدة الرسمية