محمود التهامي: نعيد إحياء الثقافة المصرية الروحية في مشروع الصوفية والحداثة

عبَّر المنشد الشيخ محمود التهامي، عن سعادته باختيار مشروع الصوفية والحداثة ليكون أولى الحفلات التي يفتتح بها المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء مساء أمس، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف.

الجمع بين الصوفية والتراث المصري على المسرح المكشوف

وقال المنشد محمود التهامي، إن مشروع الصوفية والحداثة بدأ منذ عام 2018، بالتعاون مع الموسيقار الكبير فتحي سلامة، فحاولنا تقديم مشروع نجمع من خلاله ما بين التراث المصري وعبق التراث الصوفي الروحي، وهي ثقافة مصرية روحية قديمة، نسعى إلى إحيائها من خلال هذا المشروع، حيث قدمناه من خلال قبلة الفن والثقافة دار الأوبرا المصرية.

وكانت قد انطلقت فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، بحفل مميز بعنوان الصوفية والحداثة جمع بين الموسيقار فتحي سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامي في إطار تعاون فني جمع بينهم ويهدف لتقديم المؤلفات الصوفية، مساء أمس.

وتضمن برنامج حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء نخبة من أبرز مؤلفات الموسيقار فتحي سلامة التي صاغها في قوالب فنية معاصرة لتمتزج بأبيات من القصائد الصوفية التراثية التي انشدها الشيخ محمود التهامي، ومنها للعشق إنشادي، زدني بفرط الحب، قمر، لحي الله قلبي، البردة، يا ليلة الوصل، الله كريم، رسمتك يا حبيبي، المسافر (أنا المشتاق)، وجه فؤادك للإله، أكاد من فرط الجمال، أنا مغرم، الله فوق القدر.

حفلات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية

وتقدم فعاليات المهرجان الصيفي بمدينة الثغر والذي يقام لأول مرة بإستاد الإسكندرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية بقيادة الفريق المحافظ أحمد خالد حسن وذلك في الفترة من الأحد 27 حتى الخميس 31 يوليو الجاري.

وتنطلق حفلات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية كالتالي:

الأحد 27 يوليو، في الساعة التاسعة مساء ينطلق حفل الافتتاح ويحييه النجم إيهاب توفيق ويسبقه فقرة للموسيقى العربية بعنوان شباب في شباب ويقودها الموسيقار الدكتور محمد الموجى ويشارك بها كل من كنزي، حنان عصام، ياسر سعيد.

الإثنين 28 يوليو: يضم فقرة لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يعقبها حفل للفنان أحمد جمال.

الثلاثاء 29 يوليو: تتألق الفنانة ريهام عبد الحكيم فى أمسية طربية من وحى زمن الفن الجميل بعد فاصل بعنوان شباب فى شباب 2 لمجموعة من مطربي الأوبرا هم محمد الخولى، فرح الموجى، محمد حسن بقيادة المايسترو أحمد عامر.

الأربعاء 30 يوليو: لقاء لفريق وسط البلد مع جمهوره من الأجيال الجديدة، بعده يقدم النجم هشام عباس مجموعة من أعماله الشهيرة.

أما مساء الخميس 31 يوليو: يختتم فعاليات المهرجان بحفل للنجم خالد سليم يسبقه الموسيقار هشام خرما بعدد من مؤلفاته العصرية.

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