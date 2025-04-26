السبت 26 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على موعد حفل محمود التهامي بساقية الصاوي

محمود التهامي
محمود التهامي

 يستعد المنشد محمود التهامي وفرقته الموسيقية، لإحياء حفل فني داخل أروقة ساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 مايو المقبل، على خشبة مسرح الحكمة، والمنتظر أن يشهد حضورا غفيرا من جمهوره ومحبيه.

 

في هذا السياق، من المقرر أن يقدم التهامي، خلال حفله باقة متنوعة من الأناشيد والابتهالات، منها (جرى الدمع، وإلى متى، وبعت لها روحي).

 

 ويعد الشيخ محمود ياسين التهامي من أشهر المنشدين المصريين وله نصيب من الشهرة العالمية،  وقد أسس أول مهرجان للإنشاد الديني في مصر، ومهرجان شباب الإنشاد الأول، كما أسس مدرسة لتعليم الإنشاد الديني والابتهالات والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج والتواشيح وعلم التجويد، ويعمل التهامي حاليًّا على ظهور المواهب الإنشادية في مصر والوطن العربي ودعمها حتى يعيد للإنشاد الديني ثقافته.

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