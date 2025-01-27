مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

بدأت مركبة الهبوط القمرية "بلو جوست" (Blue Ghost) التابعة لشركة Firefly Aerospace رحلتها إلى القمر قبل أكثر من أسبوع، وقد نجحت بالفعل في إرسال صور مذهلة من الفضاء.

صور مذهلة من الفضاء

وبالإضافة إلى تحقيقها العديد من الأهداف الحيوية، التقطت "بلو جوست" أيضا صورة فريدة لكوكب الأرض وأظهرت لحظة قصيرة من الظلام عندما حجب كوكب الأرض ضوء الشمس.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أطلقت "بلو جوست" يوم الأربعاء الموافق لـ 15 يناير على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا متجهة نحو القمر. ومن المقرر أن تستغرق المهمة التي أطلق عليها اسم Ghost Riders in the Sky، نحو 45 يوما في الفضاء قبل محاولة الهبوط على سطح القمر.

وبعد وقت قصير من الإقلاع، التقطت "بلو جوست" أول صورة لها من الفضاء، تُظهر سطح المركبة العلوي مع هوائي "النطاق إكس" (X-band) وحمولة ناسا العلمية LEXI تحت وهج مشرق من ضوء الشمس.

Our #GhostRiders captured the beauty of our home planet during another Earth orbit burn. This second engine burn (and first critical burn) adjusted Blue Ghost's apogee (the furthest point from Earth) using just our Spectre RCS thrusters. With just over two weeks left in Earth… pic.twitter.com/I1KBVEJSyy — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) January 24, 2025

ووفقا لبيان صادر عن Firefly Aerospace، بدأت ستة من حمولات المركبة بإرسال بيانات أولية إلى الأرض، بينما بدأت حمولة LuGRE، التي طورتها وكالة الفضاء الإيطالية، عملياتها العلمية.

وقالت الشركة: "تقوم LuGREبتتبع إشارات من أقمار GPS وGalileo أثناء رحلتنا من الأرض إلى القمر لاختبار اكتشاف الإشارات واستخدامها على طول الطريق".

أول عملية احتراق لمحركات "بلو جوست" في الفضاء

وفي 18 يناير، أجرى فريق Fireflyأول عملية احتراق لمحركات "بلو جوست" في الفضاء، حيث تم تشغيل محركات الدفع الرئيسية للمركبة لأول مرة. وهذا الاختبار جعل المركبة أقرب إلى الأرض استعدادا للمناورات القادمة.

وأثناء دورانها حول الأرض، التقطت "بلو جوست" كسوفا مذهلا من الفضاء. لكن بدلا من رؤية القمر يحجب الشمس، شاهدت المركبة الأرض وهي تحجب ضوء الشمس لفترة وجيزة.

ومن المقرر أن تدور "بلو جوست" حول الأرض لمدة 25 يوما قبل إجراء احتراق آخر للمحركات لوضعها على مسار نحو القمر.

وستقضي المركبة أربعة أيام في الطريق إلى القمر، و16 يوما أخرى في مدار حول القمر قبل محاولة الهبوط على سطحه الغباري.

وبمجرد الوصول إلى القمر، تستهدف "بلو جوست" منطقة "ماري كريسيوم" (Mare Crisium)، وهي موقع اصطدام قديم لكويكب كان مليئا بالحمم البازلتية. ووفقا لناسا، يتراوح عمر الصخور البازلتية في هذه المنطقة بين 2.5 و3.3 مليار سنة.

وتحمل المركبة 10 أدوات علمية لدراسة سطح القمر وجمع البيانات لدعم المهام البشرية المستقبلية إلى القمر كجزء من مبادرة ناسا "خدمات الحمولات القمرية التجارية" (CLPS).

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