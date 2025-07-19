تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب

شهدت واقعة "بائع العسلية" في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تطورات جديدة، حيث قررت جهات التحقيق حجز والد الطفل سيف مخيمر، المعروف إعلاميًّا بـ"بائع العسلية"، على ذمة التحريات، وذلك بعد توجيه تهمة استغلال نجله وتعريض حياته للخطر، وذلك عقب الاستماع إلى أقواله في القضية.

وفي السياق ذاته، كانت محاولات الصلح بين أسرة الطفل والمعتدي قد باءت بالفشل، عقب مطالبة ذوي الطفل بمبالغ مالية كبيرة، حال دون إتمام التسوية الودية حتى الآن، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية بمحافظة الغربية التي لم تصدر عنها قرارات نهائية حتى اللحظة.

وبحسب مصادر أمنية، كانت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية قد تمكنت من ضبط الشاب المتهم بالاعتداء على الطفل سيف أثناء وجوده في إحدى إشارات المرور بالمحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتم عرضه على جهات التحقيق لسماع أقواله في الواقعة.

من جهتها، أكدت والدة الطفل، وتُدعى "سحر"، أنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد المعتدي، مشيرة إلى أن أسرتها من البسطاء ولا ترغب في التصعيد، وأضافت: "إحنا ناس غلابة وبناكل عيش.. بس ما حدش ييجي علينا".

وتابعت الأم: "نفسي الراجل ييجي يبوس راس سيف، ويقول له حقك عليَّ، وينزل فيديو الاعتذار، عشان سمعة ابني تفضل حلوة في الحتة".

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة تعدي شاب بالضرب على طفل صغير يبيع العسلية، وذلك عقب طرقه على زجاج سيارته لعرض بضاعته. وظهر المعتدي في الفيديو وهو يخرج من سيارته ويوجه صفعة قوية للطفل، في مشهد أثار غضب واستياء الرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تزال التحقيقات جارية من قبل النيابة العامة، للوقوف على كافة الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتورطين.

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