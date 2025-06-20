نادي الشرطة بطلا للدوري العراقي للمحترفين للمرة الرابعة على التوالي

توج نادي الشرطة رسميًّا لقب الدوري العراقي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025 عقب فوزه اليوم الجمعة على مضيفه نادي نفط البصرة 3 ـ 1 في الجولة 36 من المسابقة.

ورفع نادي الشرطة، حامل اللقب في آخر 3 نسخ، رصيده إلى 83 نقطة على بعد 9 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه نادي الزوراء الذي تلقى خسارة في الجولة ذاتها اليوم ضد نادي الكرخ (2 ـ 1).

وقبل جولتين من النهاية، تأكد الشرطة من الصعود على منصة التتويج وإحراز اللقب للموسم الرابع تواليا وهو إنجاز لم يحققه أي ناد عراقي آخر.



وتقدم بالهدف الأول لنادي الشرطة أحمد يحيى في الدقيقة 35 قبل أن يدرك نفط البصرة التعادل في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.

وعاد مهند علي لتسجيل الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 58 قبل أن يحسم محمود المواس فوز فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 80 من المباراة، معلنا تتويج فريق المدرب المصري مؤمن سليمان باللقب رسميا قبل مباراتي الفريق المقبلتين.

ونجح الشرطة في التتويج بلقب الدوري العراقي للمحترفين للمرة الثامنة ليتساوى مع نادي القوة الجوية كثاني أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري خلف الزوراء صاحب الرقم القياسي برصيد 14 لقبًا.

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