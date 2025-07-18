علي غيط يكشف عن مفاجأة مدوية: إيقاف قيد الإسماعيلي وعقوبة أضخم متوقعة

أشار علي غيط نجم الإسماعيلي الأسبق إلى أن جواب إيقاف القيد للدراويش كان موجودًا داخل النادي منذ شهر، وسيكون هناك عقوبة قوية على الإسماعيلي في حال تأخير السداد.

وقال في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "الخطاب القادم من فيفا بشأن الإيقاف كان موجودًا في النادي منذ شهر، ولم يتم السداد، وتم إيقاف القيد 3 فترات على النادي".

مهلة 15 يوما

وأكمل علي غيط: "كان لدينا مهلة 15 يومًا، بعد ذلك يصبح القيد ثابت، ولك الحق في حل الأزمة لو سددت المستحقات خلال 15 يومًا، وهناك أيضًا جواب يأتي للنادي بقبول الالتماس بترحيل العقوبة التأديبية لـ يناير ويفتح لك قيد استثنائي 15 يومًا بشرط سداد مستحقات الـ 3 لاعبيه، بإجمالي 900 ألف دولار، ولكن ما حدث كان كارثي".

مليون و800 ألف دولار

وأضاف: "المجلس يحتاج لـ مليون و800 ألف دولار، هذا كل ما يحتاجه النادي بعيدًا عن مشكلة نادي النجوم، والتي لم يكن لها أي داعي من الأساس".

وتابع: "الإسماعيلية بها رجال أعمال على أعلى مستوى، ويستطيعون دعم النادي".

خصم 9 نقاط

واستكمل: "لو لم يتم دفع المستحقات سيتم توقيع عقوبة أكبر بـ خصم 9 نقاط في الموسم الجديد، والعقوبة التالية ستكون بقرار هبوط الدراويش بشكل رسمي".

وأتم": "كل مجلس جديد يأتي يزيد من المشاكل داخل النادي، والأزمات مستمرة، النادي هبط.. القيد مقفول.. لدينا قضايا.. مستحقات لاعبين متأخرة.. ومشاكل في كل شيء، وليس لديك القدرة في التصرف أو إيجاد حلول".

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