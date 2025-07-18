إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات جديدة

أعلن نادي الإسماعيلي، تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يفيد بإيقاف النادي 3 فترات قيد جديدة من تسجيل اللاعبين.

ونشر الإسماعيلي بيانا عبر صفحته قال فيه:

"بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط الصادر يوم 17 يوليو 2025 بمنع النادي الإسماعيلي من تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات ورد إلى النادي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بغرض فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد في قضية اللاعب محمد لامين كونيه، وذلك حتى تمام السداد وبحد أقصى 3 فترات قيد علمًا بأن القضية مازالت منظورة في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ولم يصدر فيها قرار نهائي وقد تم مخاطبة فيفا والمحكمة الرياضية بكافة المستندات الدالة على ذلك لتوضيح الأمر وتدارك هذا الخطأ".



وكان نادي الإسماعيلي قد أعلن التعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي لتدريب الفريق خلفًا لـ تامر مصطفى في الموسم الجديد.

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