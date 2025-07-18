الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات جديدة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

 أعلن نادي الإسماعيلي، تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يفيد بإيقاف النادي 3 فترات قيد جديدة من تسجيل اللاعبين.

ونشر الإسماعيلي بيانا عبر صفحته قال فيه:

"بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط الصادر يوم 17 يوليو  2025 بمنع  النادي الإسماعيلي من تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات ورد إلى النادي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بغرض فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد في قضية اللاعب محمد لامين كونيه، وذلك حتى تمام السداد وبحد أقصى  3 فترات قيد علمًا بأن القضية مازالت منظورة في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ولم يصدر فيها قرار نهائي وقد تم مخاطبة فيفا والمحكمة الرياضية بكافة المستندات الدالة على ذلك لتوضيح الأمر وتدارك هذا الخطأ".


وكان نادي الإسماعيلي قد أعلن التعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي لتدريب الفريق خلفًا لـ تامر مصطفى في الموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلي أخبارالنادي الإسماعيلي النادى الإسماعيلى

مواد متعلقة

الإسماعيلي يعلن خوض 4 مباريات ودية خلال شهر يوليو، اعرف المنافسين

الإسماعيلي يجدد عقد أحمد عادل عبد المنعم حتى 2026

الأكثر قراءة

انقلاب سيارات وهرولة المسعفين، حادث مروع بطريق بنها – المنصورة الجديد (فيديو)

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع سقوط كوبري طوخ (صور)

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

أخبار مصر: حادث مروع بطريق بنها المنصورة، حريق بالسيدة عائشة، سوريا تحترق، تحرك أمني في سقوط سقف قاعة فندق على رزان مغربي

إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات جديدة

وصول أوناش عملاقة لرفع كوبري طوخ

بالأسماء، قائمة الأهلي إلى تونس

خدمات

المزيد

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية