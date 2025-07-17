الإسماعيلي يجدد عقد أحمد عادل عبد المنعم حتى 2026

أعلن النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، عن تجديد عقد حارسه أحمد عادل عبد المنعم، لمدة موسم واحد، ليستمر مع الدراويش حتى صيف 2026.

ووافق عبد المنعم، صاحب 38 عامًا، على التجديد والبقاء مع الإسماعيلي، خاصة مع رغبة الجهاز الفني بقيادة الجزائري ميلود حمدي، في الاحتفاظ بجهوده.

ولعب أحمد عادل عبد المنعم في صفوف الأهلي ومصر المقاصة قبل رحيله صوب الإسماعيلي في صيف 2021.

الإسماعيلي يجدد عقد محمد حسن

وكان النادي الإسماعيلي، قد أعلن مساء اليوم الخميس، تجديد عقد لاعب خط الوسط، محمد حسن حتى عام 2027، وذلك قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

حالة مصابي الإسماعيلي قبل بداية الموسم الجديد

كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، آخر تطورات مصابي الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال الباز إن قائمة الإصابات تضم حاليا 3 لاعبين يخضعون لبرنامج علاجي منذ انطلاق فترة الإعداد.

وأوضح معاناة مروان حمدي وعبد الكريم مصطفى من التهاب في وتر أكيليس، على أن ينضم الثنائي للتدريبات بشكل طبيعي الأسبوع المقبل.

وأشار طبيب الفريق إلى معاناة محمد خطاري من شد خفيف في عضلة المنشأ الأمامية، موضحا حاجة اللاعب لثلاثة أيام للتأهيل والعودة للتدريبات الجماعية.

وأكد الباز أن هناك إصابات أخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت، موضحا تنفيذ كل من خالد النبريصي، أحمد أيمن، حاتم سكر ومحمد حسن لبرنامج تأهيلي قوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.