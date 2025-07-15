رقم فريد، 15 صفقة انتقال لحراس المرمى في ميركاتو أندية الدوري المصري الممتاز

تصدرت حركة تنقلات حراس المرمى، المشهد في سوق انتقالات الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وقبل انطلاق الموسم الجديد، المقرر في 8 أغسطس المقبل.

وتعاقدت أندية الدوري المصري الممتاز، مع 15 صفقة لتدعيم مركز الحراسة في ميركاتو فريد، خاصة مع دخول قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك، على خط تدعيم حراسة المرمى لأول مرة منذ سنوات طويلة.

الأهلي والزمالك يتعاقدان مع سيحا والمهدي سليمان

الزمالك تعاقد مع المهدي سليمان، حارس الاتحاد السكندري السابق، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع زعيم الثغر.

بينما تعاقد الأهلي مع الحارس الشاب محمد سيحا، قادمًا من المقاولون العرب، بعد تألقه اللافت خلال فترة إعارته إلى حرس الحدود الموسم الماضي.

انتقال جنش وأبو جبل في تجربة جديدة

كما شهد سوق الانتقالات تحركات بارزة لحارسين مخضرمين، في مقدمتهم محمد أبو جبل، الذي انضم إلى مودرن سبورت بعد نهاية عقده مع البنك الأهلي.

كما تعاقد البنك الأهلي مع أحمد طارق سليمان، حارس فريق بروكسي، وضم مودرن سبورت كذلك الحارس كمال السيد من الإسماعيلي.

كما انضم محمود عبد الرحيم جنش إلى الاتحاد السكندري، عقب نهاية عقده مع مودرن سبورت، بينما تعاقد سموحة مع أحمد ميهوب من بيراميدز على سبيل الإعارة.

تعاقدات أخرى للأندية مع حراس مرمى

بينما ضم سيراميكا كليوباترا الحارس محمد طارق من السكة الحديد، وأعار حارسه علي الجابري إلى كهرباء الإسماعيلية.

وتعاقد وادي دجلة مع الثنائي عبد الرحمن قطاوي وعمرو حسام، وضم الجونة الحارس زياد عسكر من لافيينا.

كما تعاقد حرس الحدود مع الحارس عمرو شعبان، طلائع الجيش دعم صفوفه بالحارس محمد مجدي، وبتروجت أبرم صفقة ضم الحارس عبد الكافي رجب.

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