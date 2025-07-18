الجمعة 18 يوليو 2025
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طلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعية

جانب من مشاركة طلاب
جانب من مشاركة طلاب جامعة بنها فيتو

انطلقت فعاليات المدرسة الصيفية الدولية بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين الزراعية، والتي تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين في مجال التبادل الطلابي.

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وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إنه في إطار تعزيز التعاون الدولي وتنمية الكفاءات الطلابية، شارك 6 طلاب متميزين من كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم بجامعة بنها في فعاليات المدرسة الصيفية الدولية "شركاء في النمو"، والتي أُقيمت خلال شهر يوليو الجاري في جامعة وسط الصين الزراعية بمدينة ووهان، الصين وذلك ضمن برنامج المواهب الوطنية المتميزة في علم الأحياء 2.0 وبرنامج المنح الحكومية الصينية الدولية لعام 2025.

وأشار " الجيزاوى " إلى حرص جامعة بنها على دعم طلابها في المحافل الدولية، وتعزيز قدراتهم البحثية والابتكارية، بما يواكب التوجهات العالمية في مجالات العلوم الحيوية والزراعة المستدامة.

يذكر أنه افتُتحت فعاليات المدرسة الصيفية في الحادي عشر من يوليو بحضور ممثلين عن مكتب التعاون الدولي والتعليم الجامعي والدراسات العليا بجامعة HZAU، إلى جانب مشاركة وفود علمية وأكاديمية من عدة دول. 

وشارك في البرنامج ما يقرب من 14 طالبًا مصريًا من جامعتي بنها والأزهر، بالإضافة إلى أكثر من 130 طالبًا من الصين ومختلف دول العالم، وتنوعت موضوعات المحاضرات بين التقنيات الحيوية، وهندسة المحاصيل، والجينوم الوظيفي، والتحديات البيئية العالمية مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي.

هذا وتضمّن البرنامج الذي امتد لأسبوعين مجموعة من الأنشطة، منها: ورش عمل متخصصة وتدريب عملي في المختبرات، وزيارات علمية لمجمع ووهان البيولوجي، ولقاءات مع باحثين ومشاركين من مختلف الجنسيات، ما أتاح فرصًا لتبادل الخبرات والثقافات.

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التعاون الدولي الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها العلوم الحيوية جامعة وسط الصين الزراعية كليات التربية النوعية ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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