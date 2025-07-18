غدا، جامعة بنها تنظم ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية

تنظم جامعة بنها، غدا السبت، ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية في الفترة من 19 يوليو وحتى يوم الاثنين 21 يوليو ويشارك فيه 9 جامعات جامعات تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إن جامعة بنها تحرص دائما على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقى إبداع السادس.

وأشار " الجيزاوى " ان استضافة الجامعة لملتقى إبداع السادس يأتى بعد نجاح الجامعة في تنظيمها فعاليات ملتقى إبداع الخامس العام الماضي حيث قدمت الجامعة كافة الإمكانات لديها لكل الوفود المشاركة متمنيا لفعاليات هذا العام كل التوفيق والتميز لكافة الجامعات المشاركة.

وأوضح ان الجامعة حريصة على ان تتبنى تنظيم تلك الفعاليات لأنها فرصة حقيقية لاكتشاف كافة المواهب والمبدعين المتميزين.

تعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي

ومن جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من مشاركة الطلاب في هذا الملتقى بناء شخصيتهم، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتنمية مواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة، وتعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم.

وقال الدكتور هانى شحته عميد كلية التربية النوعية ببنها، إن الملتقى يشارك فيه أكثر من تسع جامعات مصرية ويشمل عدد المسابقات في مجالات التربية الفنية والاقتصاد المنزلى، والتربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، والإعلام وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.

وأضاف أن الملتقيات تعمل على توسيع مدارك الطالب حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاته وينمي مهاراته أو خبراته للمساهمة في تفتح قدراته الإبداعية المختلفة وتعمل على ترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع وتعزيز قدرات الطلاب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.

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