النصر السعودي ينافس أتلتيكو مدريد على صفقة مدافع فينورد الهولندي

دخل نادي النصر السعودي في منافسة شرسة مع أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل الفوز بخدمات دافيد هانكو، مدافع فينورد الهولندي، في صفقة مرشحة لتحطيم الأرقام داخل أسوار النادي الهولندي.

عرض ضخم من النصر السعودي لضم مدافع فينورد

إدارة النصر السعودي تقدمت بعرض مالي ضخم لضم المدافع السلوفاكي البالغ من العمر 27 عامًا، في محاولة لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويتطلع النادي إلى تعزيز خطه الخلفي بصفقة ثقيلة تدعم مشروعه القائم حول كريستيانو رونالدو.

رغم أن هانكو كان يفضل الانتقال إلى أحد أندية النخبة في أوروبا، فإن تراجع اهتمام أتلتيكو مدريد ويوفنتوس مؤخرًا فتح الباب أمام النصر للتحرك بقوة. المدير الرياضي للعالمي، فيرناندو هييرو، زار روتردام أكثر من مرة لإقناع اللاعب بمشروع الفريق السعودي.

فينورد تلقى العرض السعودي بترحيب حذر، خصوصًا أنه قد يحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ مبيعات النادي، حيث يتجاوز العرض الحالي حاجز 32.5 مليون يورو.

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