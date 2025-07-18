الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

النصر السعودي يختار مديرا رياضيا جديدا

النصر السعودي
النصر السعودي

 يتولى البرتغالي سميدو مؤقتا مهام المدير الرياضي في  ناد النصر السعودي، خلفًا للإسباني فيرناندو هييرو.

واستقر نادي النصر على رحيل هييرو من منصب المدير الرياضي للنادي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن سميدو استهل مهمته بحضور الحصة التدريبية للفريق، إلى جانب سلطان آل الشيخ والبرتغالي خورخي خيسوس، حيث ألقى كلمة رحب خلالها باللاعبين وحث الجميع على الالتزام والانضباط والعمل بروح جماعية لتحقيق المجد وصناعة التاريخ للنصر.


كما طالب سلطان آل الشيخ، المرشح لمنصب نائب الرئيس، لاعبي الفريق بالعمل كمنظومة واحدة لخدمة  الكيان النصراوي وإرضاء طموحات الجماهير بالعودة إلى منصات البطولات، مؤكدًا على أهمية تلاحم الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.

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اخبار النصر السعودي سميدو فيرناندو هييرو

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