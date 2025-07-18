إزالة وفض سوق الحمام في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات موسعة على الأسواق وإزالة فروشات الباعة الجائلين، وذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لإعادة الانضباط للشارع وعودة الشكل الجمالي للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري.



قادت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب حملة مسائية موسعة لإزالة الإشغالات بنطاق الحي بمشاركة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي.

حيث توجهت الحملة إلى سوق الحمام وتم إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات على الرصيف والطريق العام وتم توسعة الشارع للمارة والسيارات.

وأسفرت الحملة عن فض وإزالة السوق وفروشات البائعين والتحفظ على ١٢٠ إشغالا متنوعا، وإزالة كشك خشبي.

وتُهيب رئاسة حي غرب بالمواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للإشغالات مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانيتها في خدمة المواطن.

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