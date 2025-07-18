بناء الصلابة النفسية، ندوة ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

نظّمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "بناء الصلابة النفسية"، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وذلك بمشاركة كريم إسماعيل، مدرب في علم النفس الإيجابي ومؤسس مركز "Mental Health Hub".

شهدت الندوة إقبالًا واسعًا من الشباب، حيث امتلأت القاعة الكبرى بالحضور، وتمت ترجمة المحاضرة إلى لغة الإشارة حرصًا على إتاحة المحتوى لكافة الفئات.

وتناول كريم إسماعيل خلال الندوة مفهوم الصلابة النفسية، موضحًا أنها ترتكز على بُعدين، أحدهما علمي والآخر روحاني، وعرّفها بأنها القدرة على التكيّف مع التحديات والضغوط، والعودة للنهوض بعد التعرض للصدمات.

وأشار إلى أن الأبحاث في علم النفس تؤكد أن الأشخاص أصحاب المعتقدات القوية يتمتعون بصلابة نفسية أعلى، مستشهدًا بقصة نبي الله يوسف عليه السلام كنموذج للثبات في مواجهة الابتلاءات، من منظور علم النفس الإيجابي.

وأوضح إسماعيل أن الصدمة النفسية تمر بعدة مراحل تبدأ بالعواصف العاطفية، يليها تكرار التفكير في الصدمة، ثم مرحلة "النمو بعد الصدمة".

كما استعرض عددًا من العوامل التي تُسهم في بناء عقلية الصلابة النفسية، من بينها ضبط التوقعات تجاه الابتلاءات، والاستعانة بالله، والتمسك بالوحي كمصدر للثبات، والفصل بين المكان والمكانة، والمثابرة، والإيمان بأن الحفظ من الله، والابتعاد عن عقلية الضحية، والنظر إلى البلاء باعتباره بابًا للُّطف الإلهي.

يُعد كريم إسماعيل، مؤسس "مركز الصحة النفسية – Mental Health Hub" الذي انطلق في يناير 2021 بجمهورية مصر العربية، من أبرز الأسماء في مجال التوعية النفسية على المنصات الرقمية.

أسس لاحقًا "مركز الخبراء" التابع لـ Mental Health Hub، كما يقدم بودكاست شهيرًا بعنوان "بهدوء مع كريم"، والذي يسلط من خلاله الضوء على قضايا الصحة النفسية بأسلوب مبسط ومؤثر.

ويعمل إسماعيل كمدرب في علم النفس الإيجابي، حيث ينشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع فيديو تحفيزية تهدف إلى تعزيز الطاقة الإيجابية والتغلب على الضغوط والمشكلات النفسية اليومية.

وقد حظيت قناته على "يوتيوب" بمتابعة واسعة تجاوزت 1.1 مليون مشترك، بينما بلغ عدد متابعيه على منصة "إنستغرام" نحو 1.2 مليون متابع.

وصدر له كتاب بعنوان "استراحة نفسية"، لاقى رواجًا كبيرًا بين المهتمين بالصحة النفسية والتنمية الذاتية، ويُذكر أن كريم إسماعيل حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة.

يُذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب يُقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ويشارك فيه هذا العام 79 دار نشر مصرية وعربية، تقدم أحدث إصداراتها بخصومات مميزة.

كما يشهد المعرض أكثر من 215 فعالية ثقافية بمشاركة نحو 800 من المفكرين والمثقفين، إلى جانب أنشطة ثقافية موازية تقام في كل من "بيت السناري" بالسيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.

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