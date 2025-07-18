مواصفات هاتف جوجل Google pixel 10 Pro

ينتظر الكثير من مستخدمى هواتف نظام تشغيل أندرويد ما ستقدمه جوجل من هاتفها المنتظر Google Pixel 10 Pro، حيث تم نشر العديد من التسريبات عن مواصفات هاتف جوجل.

مواصفات هاتف جوجل

تشير التسريبات إلى أن جوجل Pixel 10 Pro سيعمل بمعالج Tensor G5 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت وسعات تخزين 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت وشاشة بقياس 6،3 بوصة، بمعدل 120 هرتز مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

من المنتظر أن يحتوي هاتف جوجل على بطارية بسعة 4870 مللي أمبير مع تزويده بغرفة بخار أكبر من الطراز السابق مع دعم الشحن بقوة 39 مع دعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

مواصفات كاميرا الهاتف

وأوضحت التسريبات إن الكاميرا الخلفية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر للتقريب البصري بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x، مع كاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل.

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