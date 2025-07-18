محمد صبحي يقترب من بيراميدز بعد حسم الزمالك صفقة حارس الجونة

اتفق مسؤولو نادي الزمالك، مع الجونة بشكل مبدأي على ضم محمد علاء حارس مرمى الفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وقال مصدر في الزمالك إن جون إدوارد المدير الرياضي، اتفق مع الجونة والحارس على كافة تفاصيل ضم محمد علاء لصفوف الأبيض.

وأكد المصدر أن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك اقترب بشدة من الانتقال إلى بيراميدز، بعد حسم صفقة محمد علاء.

وواصل: الزمالك منفتح على بيع محمد صبحي كما أن الحارس يريد أيضا خوض تجربة جديدة في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية مع القلعة البيضاء.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا لمواجهة فريق رع، اليوم الجمعة، وديا على هامش معسكر الأبيض بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران أمس الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء قرار الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام نظيره رع اليوم الجمعة.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية خفيفة، تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

معسكر الزمالك المغلق في العاصمة الإدارية

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.

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