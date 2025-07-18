هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

تصدر اسم عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد محركات البحث ومواقع التوصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحه بأن حزب الوفد مذكور في القرآن الكريم.

وخلال استضافته على قناة “صدى البلد” قال رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة: إن اسم حزبه ورد في سورة مريم، في آية «ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا»، إلا أنه قد قال «المؤمنين»، بديلا عن «المتقين».

وأضاف يمامة في معرض حديثه عن قضايا محلية عدة: «وأنا أقرأ القرآن اليوم، وصلت إلى هذه الآية في سورة مريم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا»، مستدركًا ضاحكًا: «الوفد في القرآن كمان أهو».

تصريحات يمامة قوبلت بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ففيما أثارت التصريحات غضب البعض، سخر آخرون من الربط بين اسم الحزب والآية القرآنية.

رد مظهر شاهين على عبد السند يمامة

من جانبه اعتبر الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، استشهاد رئيس حزب الوفد بالآية الكريمة: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَـٰنِ وَفْدًا}، على أن حزبه مذكور في القرآن الكريم، هو استشهاد في غير موضعه، ويستوجب توضيحًا واجبًا.

وفي تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال مظهر شاهين: «الآية تتحدث عن فضل الله على عباده المتقين يوم القيامة، إذ يُحشرون إليه جماعات مكرّمة، كما يُستقبل الوفد الكريم في الدنيا (..) كلمة (وفدًا) هنا جاءت بصيغة نكرة في اللغة، تدل على الهيئة لا على الكيان، وهي لا علاقة لها من قريب أو بعيد باسم حزب الوفد كمؤسسة سياسية حديثة. ومن البديهي ألا تُحمل ألفاظ القرآن على أسماء أو كيانات زمنية معاصرة».

محمد أبو بكر يرد على تصريحات رئيس حزب الوفد

بدوره وصف الداعية محمد أبوبكر عبر قناته على يوتيوب، حديث رئيس حزب الوفد بـ«نوع من الاستهزاء بالقرآن»، قائلا: «إن قصد الكلام فتلك مصيبة، وإن لم يقصده فالمصيبة أعظم، القرآن لا يجوز بحال أن يُستخدم لخدمة الأهواء أو الأغراض السياسية. فهذا استخفاف غير مقبول».

وأضاف أبوبكر مستشهدًا بالآية «وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ»،

أما الشيخ مظهر شاهين فكتب في تغريدة له: «حتى وإن قيلت على سبيل المزاح أو الطرافة، فهي غير مقبولة. كلام الله أقدس من أن يُقال فيه هذا النوع من المزاح. يجب احترام النصوص وعدم إقحامها في سياقات سياسية».

وأشار إلى أن الجدل جاء نتيجة «تَصيُّد لعبارة عابرة» وردت في نهاية حوار سياسي تناول قضايا هامة تتعلق بالحزب والدولة، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يتركز الحديث حول هذه القضايا بدلًا من تأويلات خاطئة.

عالم أزهري يرد على عبد السند يمامة

أما الدكتور ربيع الغفير، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، فقال في تصريحات له إن لفظ الوفد المقصود في الآية يُشير إلى جماعة المؤمنين الذين يُحشرون إلى الله بكرامة، وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بحزب الوفد الذي تأسس في زمن سعد زغلول، مضيفًا أن الربط بين الاثنين خاطئ تمامًا من الناحية اللغوية والدلالية«

توضيح من عبد السند يمامة

بعد أن أثارت تصريحاته جدلا كبيرا، أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بيانا توضيحيا، قال فيه، إنه لا علاقة لحزب الوفد بالقرآن الكريم، مضيفًا أن «ما كان يقصده لفظ الوفد فقط، ولا علاقة لحزب الوفد من حيث النشأة والطبيعة بما جاء في الآية التي تتحدث عن مشهد يوم القيامة وهي الآية 86 من سورة مريم «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا»، وهو مشهد خاص بمنزلة المتقين، والآية التالية تقول «ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا»، متحدثة عن مصير المجرمين».

واستدرك بقوله: «أؤكد أن ما حدث هو تصيد لكلمة مقصودة لفظا وليس لها علاقة بحزب الوفد كحزب سياسي، وجاءت بعد ختام الحوار بالكامل ومناقشة قضايا سياسية جادة تتعلق بالوفد كحزب سياسي والدولة المصرية، وكنت أتمنى أن تدور النقاشات حولها بدلا من التأويل في غير محله».

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