الجمعة 18 يوليو 2025
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سياسة

عبد السند يمامة يزعم: حزب الوفد ورد في القرآن الكريم وهذا الدليل (فيديو)

عبد السند يمامة رئيس
عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

أثار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، حالة من الجدل والتأمل بتصريح لافت خلال أحد لقاءاته الإعلامية، حين أشار إلى أن اسم "الوفد" ورد في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة مريم: «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا».


قيم النُبل والإصلاح في جذور الحزب

وأوضح رئيس حزب الوفد أن كلمة "وفدًا" الواردة في الآية الكريمة تحمل رمزية إيجابية ترتبط بالنُبل، والطهر، والإصلاح، وهي القيم التي تأسس عليها حزب الوفد منذ نشأته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”: "اسم الوفد ليس مجرد عنوان لحزب سياسي، بل هو تعبير عن قيم أخلاقية ووطنية راسخة".

 


افتخار بالمرجعية الرمزية للاسم

واختتم يمامة تصريحه بقوله: "يكفينا فخرًا أن كلمة ‘وفدًا’ وردت في القرآن في سياق تكريم المتقين، وهو ما يلهمنا للاستمرار في خدمة الوطن بقيم الشرف والالتزام".

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