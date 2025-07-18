أول تعليق من عبد السند يمامة حول ذكر «الوفد» في القرآن الكريم

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بيانا توضيحيا حول ما أثير عقب لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري في برنامج “حقائق واسرار” حول قوله بأن حزب الوفد ذكر في القرآن.

لقاء عبد السند يمامة مع مصطفى بكرى

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد أنه لا علاقة لحزب الوفد بالقرآن الكريم، وأنه هنا يتحدث عن الوفد لفظا وأنه لا علاقة بالمرة لحزب الوفد من حيث النشأة والطبيعة بما جاء في الآية التي تتحدث عن مشهد يوم القيامة وهي الآية ٨٦ من سورة مريم، والتي تقول "يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا"، وهو مشهد خاص بمنزلة المتقين والآية اللاحقة تقول "ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا" متحدثة عن مصير المجرمين.

وقال: من هنا فإنني أؤكد أن ماحدث هو تصيد لكلمة مقصودة لفظا وليس لها علاقة بالحزب كحزب سياسي، وجاءت بعد ختام الحوار بالكامل ومناقشة قضايا سياسية جادة تتعلق بالوفد كحزب سياسي والدولة المصرية وكنت اتمنى أن تدور النقاشات حولها بدلا من التأويل في غير محله".

وكان الدكتور عبد السند يمامة، أثار حالة من الجدل والتأمل بتصريح لافت خلال أحد لقاءاته الإعلامية، حين أشار إلى أن اسم "الوفد" ورد في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة مريم: «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا».

قيم النُبل والإصلاح في جذور الحزب

وأوضح رئيس حزب الوفد أن كلمة "وفدًا" الواردة في الآية الكريمة تحمل رمزية إيجابية ترتبط بالنُبل، والطهر، والإصلاح، وهي القيم التي تأسس عليها حزب الوفد منذ نشأته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”: "اسم الوفد ليس مجرد عنوان لحزب سياسي، بل هو تعبير عن قيم أخلاقية ووطنية راسخة".

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